La Civitavecchia Futsal volge a Levante (5-1) e oggi c'è la Coppa - Terzo Binario News

La Civitavecchia Futsal volge a Levante incassando tre punti meritatamente primo successo casalingo e secondo stagionale per gli uomini di Simone Tangini che all’Ivan Lottatori hanno avuto ragione del quintetto romano per 5-1 imprimendo l’accelerazione decisiva nel secondo tempo, con un Damiano leone particolarmente ispirato autore di una tripletta. Così nerazzurri sono a punteggio pieno nel girone B di C1, insieme alla sola Cccp 1987.

Per quanto attiene la partita, nel primo tempo il gol dell’1-0 lo sigla Leone su assist di Cerrotta, capace di rubare palla e ripartire. Leone il capolavoro lo compie dopo, segnando direttamente da calcio d’angolo lasciando di sasso gli ospiti. Sembra in discesa ma Lucarelli la riapre e si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il doppio giallo a Ciamei consente a Cristian Trappolini di andare, nei due minuti di superiorità numerica, su di un rassicurante 3-1 con una conclusione dal limite. Alessio De Amicis e il terzo sigillo personale di Leone su assist di Tiziano Moretti chiudono la pratica.

«Il risultato è sempre ottimo quando si vince – dice mister Tangini – invece mi dispiace per Michele Notarnicola che a seguito di una botta al ginocchio rimarrà fuori. Ciò dimostra la necessità di avere una rosa lunga». Sulla gara: «Davide Cerrotta merita la palma di migliore in campo, tutti gli altri sono andati bene. La sofferenza di fine primo tempo? Ne sono contento perché ciò dimostra come la concentrazione debba essere sempre massima. Va capito contro squadre come la Levante, e nel complesso mi soddisfa aver vinto due scontri diretti per la salvezza. Nessun risultato è scontato e sabato con il Real Fiumicino sarà molto interessante perché alziamo l’asticella. Pertanto servirà una grande prestazione».

Stasera alle 21 esordio in Coppa Italia della Civitavecchia Futsal. Nell’impianto di Borgata Aurelia arriva l’Aranova. «Verranno come si conviene in queste occasioni. Si gioca di sera, la trasferta è breve quindi il quintetto della frazione fiumicinese sarà al massimo delle proprie possibilità. Tuttavia voglio che la Civitavecchia Futsal superi il turno» la conclusione di Simone Tangini.

