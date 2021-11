La Civitavecchia Futsal ospita il Valcanneto - Terzo Binario News

Niente distrazioni contro il Valcanneto. La Civitavecchia Futsal oggi alle 15 ospita all’Ivan Lottatori il quintetto cerite nella decima giornata del girone B di C1 con la compagine ospite che non sta attraversando un periodo di forma smagliante. Infatti sono penultimi con 5 punti in compagnia dell’Aranova mentre i nerazzurri stanno andando benino visto che sono quarti con 18 punti.

Insomma una gara che potrebbe risultare simile a quella di sabato scorso proprio contro l’Aranova ossia con un predominio civitavecchiese che però si è concretizzato soltanto in extremis. La pensa così anche il tecnico Simone Tangini.

«Non guardo tanto chi ci troveremo davanti – chiarisce il mister – ma di certo so che dalla sesta classificata in giù le formazioni sono tutte sullo stesso livello. Ciò significa che se la prestazione non è all’altezza, non vinci con nessuno. Ce ne siamo accorti sulla nostra pelle sabato scorso poiché l’Aranova è appaiato al Valcanneto. Quest’ultimo è lo stesso gruppo di due anni fa, quando in C2 loro arrivarono secondi e noi terzi poi venne fermato il campionato per l’arrivo del Covid.

Di sicuro non valgono appena 5 punti». Una battuta sul momento positivo: «Stando lassù siamo lontani da quelle laggiù – scherza Tangini – ma l’obiettivo resta la salvezza come primo anno di C1. Vanno evitati i play-out poi il resto che viene è tanto di guadagnato. Vincendo oggi aumenta il distacco con le pericolanti, viste le distanze cortissime della classifica». La partita si disputa sul sintetico di Borgata Aurelia, dopo giorni di pioggia intensa: un fattore che potrebbe condizionare sì, ma non i nerazzurri: «È più bello giocare se piove, potendo andare in scivolata! Battute a parte, non c’è nessun condizionamento anzi. Credo che il problema sia del Valcanneto, visto che loro sino abituati al palasport. In ogni caso in questo giorni ci siamo allenati e la superficie ha tenuto benissimo, non si sono formate pozzanghere». Non potranno essere della partita Matteo Tiberi, Andrea Ferraccioli per una contrattura e Fabrizio Fattori alle prese con un piccolo fastidio.