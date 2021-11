La Civitavecchia Futsal cade malamente contro il Torrino: prima sconfitta stagionale - Terzo Binario News

La prima sconfitta stagionale della Civitavecchia Futsal è un vero e proprio tonfo. I nerazzurri hanno perso 9-3 nella tana del Torrino, praticamente entrando in campo già sconfitti visto che dopo dieci minuti effettivi erano già sotto 4-0.

All’arena Nicola Antuofermo si è giocata la settima giornata del girone B di C1, nella quale i civitavecchiesi si presentavano imbattuti e con una serie di scontri difficili alle spalle dai quali erano usciti bene.

Stavolta invece è mancato qualcosa sotto il profilo dell’approccio e così il quintetto romano ha avuto vita facile fin dai primi minuti. La prima frazione si è poi chiusa sul 5-1 di fatto facendo incamerare subito il successo al Torrino. Nella ripresa Simone Tangini ha provato con il portiere di movimento, trovando il 5-2 ma è stata solo un’illusione. Nel finale i romani hanno allungato ancora. Per gli ospiti reti di Daniel Nistor, Fabrizio Fattori e Damiano Leone. Rassegnato il commento di fine gara del mister: «Non abbiamo giocato affatto e questo risultato lo dimostra – prova a spiegare Tangini – con la sconfitta che nei fatti è sacrosanta. Forse un filo troppo pesante sotto il profilo del risultato ma è giusto così. Il Torrino ha strameritato. Che fosse una partita-no lo abbiamo capito molto presto, tutto ciò che poteva è andato storto, si è sbagliato tutto. Non c’è stata neanche la reazione, il che evidenzia che tipo di gara è stata da parte nostra. Però intendo sottolineare un aspetto: il primo ad aver sbagliato sono stato io, le colpe sono più mie che dei giocatori». In classifica i nerazzurri scivolano al quinto posto con 12 punti, a una lunghezza dal Grande Impero e con una di vantaggio rispetto allo stesso Torrino. Sabato all’Ivan Lottatori arriva la Cccp 1987che naviga tranquilla a metà graduatoria con 9 punti.

In C2 girone A prima vittoria esterna della Santa Severa Futsal, nella quinta giornata di campionato. Affermazione sonante per 6-1 a Ponte Galeria, sul sintetico del Città Eterna che fa scalare ai neroverdi qualche posizione di classifica raggiungendo quota 7 punti. La prossima sfida al PalaDeAngelis (dove i santaseverini finora hanno battuto Anguillara e Ronciglione) contro il Bracelli è stata rinviata.