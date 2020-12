La Cisl: "Grazie a di Majo, benvenuto Musolino al porto di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al neo-presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, ringraziando il presidente uscente, Francesco Maria Di Majo, per il fondamentale lavoro svolto finora”.

Lo dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “per il porto di Civitavecchia sono stati e saranno mesi importanti e difficili a causa della pandemia.

Pertanto auspichiamo che con Musolino, di cui apprezziamo l’altro profilo e la grande esperienza, si possano attivare importanti sinergie per valorizzare al massimo un hub strategico per tutto il territorio, dando anche continuità alle importanti azioni messe in campo da Di Majo”.

“Come ripetiamo da sempre – conclude il sindacalista – con una pianificazione strategica di ampio respiro, uno sforzo comune di tutti i protagonisti e un potenziamento della vocazione commerciale che passi attraverso la ZLS, il ‘Porto di Roma’ può non soltanto superare l’attuale e ovvio momento di crisi, garantendo i lavoratori, ma può rappresentare uno straordinario volano per l’economia del territorio e del Paese”.