La Cisal: "No alla fusione fra Tolfa e Allumiere, sì all'unione" - Terzo Binario News

“Ormai è giunto il momento che i due sindaci di Allumiere e Tolfa, mettano da parte vecchi e​ arrugginiti pregiudizi e guardino la realtà​ della crisi che sta per sopraggiungere nei prossimi mesi e che già è in parte​ iniziata per il covid 19,​ su i due splendidi paesi. Inoltre fra poco Civitavecchia e tutto il comprensorio potrebbero (ma già​ lo sono in parte vedi il porto ) andare in crisi con la​​ chiusura ormai prossima​ della centrale enel di tvn. Centrale che ha garantito migliaia di posti di lavoro proprio al comprensorio ,fornendo giustamente un supporto economico non indifferente.

Detto questo,​ inoltre non c’è piu nessun motivo di essere”Rivali”​ tra i cittadini di​ Allumiere e Tolfa . Ormai siamo per fortuna un unico paese.​ Forse a qualche nostalgico non può piacere ma è cosi. Negli ultimi anni addirittura un cittadino di Allumiere è stato un buon sindaco di Tolfa e oggi un Tolfetano è un buon sindaco di Allumiere. Oggi il comitato della croce rossa è​ unico e tante altre cose importanti come scuole e poste sono sotto la stessa direzione. Infatti un’anno fa circa, fu fatto un incontro tra sindaci per unire alcuni servizi.

Per questo motivo e vista la situazione delicata e di forte crisi che sta attraversando il mondo del lavoro, che sta colpendo sia l’Europa​ ​ ​ ​ che l’Italia intera e che in modo particolare e più pesantemente sta colpendo purtroppo il nostro comprensorio, ci deve far riflettere sulle decisioni da prendere per cercare perlomeno di tamponare questa situazione difficile. Decisioni a lungo termine anticipate che possono sembrare dolorose ma che potrebbero farci uscire dalla crisi in atto”.

“Crisi che in questi ultimi anni, si sta abbattendo sia sul lavoro pubblico che in quello privato e questo si avverte specialmente proprio nei piccoli Comuni del nostro territorio, Comuni, più isolati, come Allumiere e Tolfa. Comuni che nonostante il forte e costante impegno giornaliero 24 ore su 24 dei Sindaci , lo abbiamo visto con l’emergenza covid19, che purtroppo senza avere risorse concrete e reali come, fabbriche produttive, grossi centri economici, centri commerciali, turismo in forte crisi e con migliaia di ettari di terra ormai semi abbandonata e non sfruttata abbastanza per sbagli del passato, ( Rifiuto del Parco Regionale oggi ZPS) e con le pochissime risorse dello stato, non riescono più a dare risposte sufficienti sia al mondo del lavoro che ai cittadini. Paesi che stanno vivendo, al disopra delle loro possibilità finanziarie, infatti, hanno per esempio, due campi di calcio vicinissimi, due palestre, due zone industriali, due poli fieristici, due società per la raccolta differenziata e avranno due aree per il trattamento dei rifiuti e cosi via, impianti e servizi che costano tantissimo alla collettività sia per il mantenimento che per la loro manutenzione. Questo deve essere sufficiente come detto a far riflettere tutti noi e in particolar modo gli amministratori locali, le forze politiche, la società civile delle due cittadine, prima che sia troppo tardi. Cosa fare? Secondo me è giunto il momento, per la sopravvivenza dei due centri , magari dopo un referendum, che i due Comuni iniziano un percorso di “unione ”. L’obiettivo dell’Unione è quello di “fare squadra” fra i comuni mettendo assieme alcuni servizi al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia, garantirne una gestione più qualificata ed un presidio migliore. Gli studi di fattibilità al riguardo mettono in evidenza che il superamento del singolo Comune con l’Unione, permetterà maggiori economie di scala e, nel medio-lungo periodo, il miglioramento della qualità delle prestazioni di servizio, grazie all’attivazione di un processo di qualificazione e specializzazione del personale dell’unione dei comuni. Tutto a favore dei cittadini utenti con una riduzione del carico fiscale , oggi insopportabile specialmente per i pensionati, precari e disoccupati. Con i vari risparmi, dovuti proprio all’unione dei servizi comunali, le maggior entrate, dovuti proprio all’unione dei Comuni, che sono il 20% dei trasferimenti statali, in più l’esenzione per 3 anni dei vincoli del patto di stabilità, entrate che non sono poca cosa per un piccolo comune, entrate che si potrebbero reinvestire per creare nuove forme di lavoro per i giovani e non solo.

Oggi Tolfa e Allumiere potrebbero gestire tutto l’entroterra​ a due passi dal mare e dall’autostrada da Cerveteri a Tarquinia fino a Manziana e Monteromano.

Tra il dicembre 2013 ed il febbraio 2020 cioè in poco più di sette anni, la geografia amministrativa dei comuni Italiani è cambiata​ molto con centinaia di unioni. Sembrano pochi ma è solo l’inizio. La maggior parte dell’unione dei comuni ad oggi è nelle regioni settentrionali , in Emilia- Romagna e al centro in Toscana e Lazio.

Queste unioni hanno avuto anche l’apprezzamento dell’ex Presidente Giorgio Napolitano. Quello che si sta affermando nei centri che si sono uniti è che le loro tradizioni e identità storiche rimangono intatte.

In ultimo ma non meno importante questa “unione​ ” darebbe sicuramente molta più forza politica e strategica nel prossimo futuro sia verso la Città Metropolitana o nella Provincia di Viterbo.

Secondo me se non si inizia questo percorso i due Comuni si andranno pian piano spegnendo nel giro di qualche anno, diventando paesi dormitorio (in parte già lo sono) con residenti per la maggior parte anziani e con i giovani che saranno costretti ad andare a trovare loro malgrado lavoro altrove”. Cosa che​ già​ accade ma che qualcuno non vuol vedere.

Sono convinto, che questa unione in futuro si possa allargare in una unione dell’etruria meridionale ,che comprenda Tarquinia, Civitavecchia, M.Romano S.Marinella e Cerveteri. Forse sarà un sogno ma è l’unico modo con cui il nostro comprensorio prenda​ la forza​ politica che merita”.

VINCENZO GARI

Ex segreteria regionale Cisal-federenergia lazio