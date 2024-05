"La ciclabile di Ladispoli realizzata e subito smontata" • Terzo Binario News

Un lettore fa notare come appena terminati i lavori, la pista sia stata aperta per la posa di tubi

Non ha fatto in tempo ad essere completata che la posta ciclabile di Ladispoli è stata già aperta per la posa di alcuni tubi. È successo in via Venezia.

Lo scrive un lettore, che ha fotografato il cantiere dove appena pochi giorni fa era stata realizzata la psta ciclabile oggetto di diverse politiche nella cittadina.

“Lavori, non meglio precisati, che sono andati a guastare la pista ciclabile da poco ultimata… Che spreco di soldi!!”

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it