La Charter del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, con il Governatore del Distretto e il sindaco Tedesco • Terzo Binario News

“Sabato 4 novembre 2023 si è svolta la 35^ Charter del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, la Visita del Governatore del Distretto 108L Michele Martella e delle Autorità Lionistiche: PDG Bruno Ferraro, Segretario Distrettuale Manlio Orlandi, Cerimoniere Distrettuale Area Lazio Maurizio Simonetti, Presidente di IV Circoscrizione Cesare Morgia e Officer Distrettuale Serenella Proietti Panzini, Presidente di Zona IV A Primula Ferranti.

Nel pomeriggio è stata effettuata una visita presso i locali dell’Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus, fiore all’occhiello del territorio, presieduta dal Socio Decano Pietro Messina dove collaborano molti Soci e Socie Lions che accompagnano in un percorso terapeutico-riabilitativo minori e adolescenti con problemi di dipendenza e/o a rischio.

In serata, presso il ristorante Roof Garder dell’Hotel San Giorgio, si è svolta la celebrazione della 35^ Charter (anniversario): l’atto formale di costituzione del Club rilasciato dalla Sede Centrale.

In tale occasione il documento, atto di nascita, è stato esposto all’interno della sala. L’organizzazione è stata ottimamente curata in tutti i suoi aspetti dal Socio Benedetto Marasà, Cerimoniere di Club, con la collaborazione del Cerimoniere Distrettuale Area Lazio Maurizio Simonetti che ne hanno promosso la riuscita.

Oltre alle Autorità Lionistiche erano presenti in qualità di ospiti del Club: il Sindaco del Comune di Civitavecchia Ernesto Tedesco e Sig.ra Raffaella Crivellini; la Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco e il marito Franco Ceccotti.

In apertura il Socio Decano Pietro Messina ha ripercorso la storia del Club ricordandone il glorioso passato. Uno sguardo al futuro a cura di Sara Fresi, Presidente del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, che ha argomentato le attività di servizio e le iniziative che caratterizzano l’Anno Lionistico.

La stessa ha ringraziato tutte le Socie e i Soci per la costante collaborazione e le Leonesse Silvana e Rita per aver realizzato in occasione di questa cerimonia i “coralli”, simbolo del 35^ anniversario, che sono stati donati a tutti i convenuti.

Successivamente il Socio Alberto Brandolini ha ricevuto un attestato proveniente dalla Sede Centrale per la crescita del Club e, a seguire, uno spazio è stato dedicato agli scambi di omaggi e alla consegna al Governatore della busta contenente l’assegno che il Club ha versato alla Fondazione LCIF.

Per tutta la serata è stato realizzato anche un altro Service relativo all’Educazione Civica: in occasione del 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” il Forte Michelangelo, simbolo della Città di Civitavecchia e del Club, è stato illuminato con i colori verde, bianco e rosso, per il rafforzamento della Comunità ai valori della Nazione. L’attività è stata realizzata con la condivisione e il nulla osta del Capitano di Vascello Michele Castaldo a guida della Direzione Marittima del Lazio e la collaborazione del personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia”.



Lions Club Civitavecchia Porto Traiano