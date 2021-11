La Cerveteri Runners sbanca Molfetta, i complimenti di Pascucci - Terzo Binario News

Un trionfo a tinte etrusche quello che si è registrato a Molfetta ai Campionati nazionali individuali su pista ACSI di atletica leggera. Artefici di una tre giorni straordinaria, sono stati le atlete e atleti della G.S. Cerveteri Runner, guidati da Loredana Ricci, che hanno conquistato ben 26 medaglie d’oro, 9 argenti e 4 bronzi.

“In un anno indimenticabile per lo sport italiano nel mondo, anche Cerveteri, grazie a questa straordinaria realtà sportiva, continua a portare a casa successi e trionfi – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – sono stati tre giorni di vittorie, ma soprattutto di amicizia e di valori per lo sport e la sana competizione.

In tutti questi anni abbiamo imparato a conoscere Loredana e i suoi atleti non solo per i brillanti risultati che sempre raggiungono sulle piste di atletica, ma anche per il loro impegno nel sociale a favore delle famiglie più in difficoltà.

A tutti gli atleti e atlete, a Loredana e a tutto il team, a nome mio e della città di Cerveteri tutta, il mio più caro e sentito ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e un augurio per un futuro ancora ricco di vittorie”.

Il campionato nazionale individuale su pista ACSI di Molfetta ha visto gli atleti della GS Cerveteri Runners trionfare in buona parte delle discipline svolte, sempre con tempi e punteggi eccezionali.