La cassetta della frutta segnala la buca a Cerveteri - Terzo Binario News

Una cassetta della frutta sostenuta da un tronco. Questo il modo stravagante, ma efficace, con cui i cittadini segnalano la presenza di una buca profonda sul manto stradale di Cerveteri.

Naturalmente servirebbe un intervento di ripristino o almeno qualche cartello stradale che indichi la presenza del dislivello.

Invece bisogna arrangiarsi e certo non fa piacere dover ricorrere a queste soluzioni fantasiose: “I via dei Prati ,della serie di chiude una buca si apre un burrone. Rimango basito da come vengono segnalate queste buche nei modi più insoliti , tanto ci pensa la giunta a risolvere questi problemi se trova il tempo tra l’organizzazione di una serata danzante e quella canora , avremmo le stesse aspettative dei lavori sulla Settevene per vedere finalmente strade asfaltate in maniera decorosa per tutto il comune”.

