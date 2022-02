La casa editrice Readerforblind e il collettivo culturale Adelante salvano la Casa del Popolo di Ladispoli - Terzo Binario News

Decisivo il contributo di Massimo Amadio e Mimmo Dieni

“Non deve chiudere” è questo quello che si sono detti la casa editrice Readerforblind e Valerio Valentini, fondatore del collettivo culturale Adelante assieme a due volti storici della casa del popolo Massimo Amadio e Mimmo Dieni.

“Riteniamo che la Casa del Popolo debba rimanere aperta ed essere valorizzata. Un luogo che deve diventare fucina di idee e motore per un cambiamento da molte persone atteso.

Molto spesso sentiamo e ci lamentiamo che le cose non vanno nel nostro paese ma troppo poco questo lamentarsi si trasforma in azione concreta.

La volontà di salvare e ristrutturare questo luogo si basa proprio sul rendere tale spazio un posto dove varie realtà associative, di ambito culturale, sociale e organizzativo si possano incontrare, confrontare e anche scontrare perché è da ciò che nascono le proposte più interessanti e il vero cambiamento.

La casa editrice Readerforblind e il collettivo culturale Adelante raccolgono quindi la sfida lanciata da Valerio, Massimo e Mimmo per trasformare questo luogo che stava per chiudere definitivamente in un nuovo inizio fatto di cultura, arte, Impegno sociale, partecipazione e, soprattutto, collettività.

“La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un opinione. La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione” così cantava Gaber.

Noi questa libertà la vogliamo, noi questo spazio libero lo vogliamo preservare e riempire di idee e opinioni. Noi vogliamo essere partecipi, noi vogliamo essere liberi e partecipare il più possibile alla ricostruzione del tessuto sociale e culturale che la nostra città merita.