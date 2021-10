La cantante di Tolfa Alice Paba torna con “Facile”, nuovo singolo al femminile - Terzo Binario News

La giovane vincitrice di The Voice of Italy nel 2016 dal 29 ottobre esce con il suo brano

Nel 2016 ha stupito tutti stravincendo la quarta edizione di The Voice of Italy.

Poi il disco di inediti, con la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Nesli.

Il talento, la voce e la bellezza di una ragazza di appena vent’anni, con le carte in regola per sfondare. Ma soprattutto una ragazza del territorio, da Tolfa, città in cui è cresciuta e che la ama.

Poi come spesso succede nel mondo dello spettacolo, tutto in salita. Più di quanto fosse solo lontanamente immaginabile.

Oggi Alice Paba, classe 1997, è cresciuta ed è pronta a tornare con un nuovo inedito, dal titolo “Facile”, disponibile dal 29 ottobre.

Siamo riusciti a rintracciarla e a farle qualche domanda, a quello che è e rimane un talento musicale da non perdere.

Dopo The Voice, il primo album e Sanremo hai attraversato un periodo difficile. Poi, pochi giorni fa, l’annuncio del tuo nuovo singolo. Sensazioni? Come ti senti? Emozioni?

Mi sento bene, sono pronta a buttarmi di nuovo, a fare musica e a concentrarmi su me stessa. Questo periodo non è stato facile per nessuno e credo che ora è tempo di ricrearsi e rinascere in un certo senso.

Alice, hai vissuto sulla tua pelle tante esperienze sebbene ancora giovanissima. Oggi che sei pronta a presentare nuova musica, vuoi toglierti qualche sassolino dalla scarpa?

Ho buttato i sassolini tutti in riva al fiume…se li è portati via la corrente ed riprendo a camminare.

Ci parli del tuo nuovo singolo? Raccontaci un po di cose se vuoi …

Il mio nuovo singolo è realizzato in collaborazione con mio zio Riccardo Brunamonti, anche produttore, e Lina Falaschi. Nonostante non l’abbia scritto io mi ha subito colpito il testo di Lina ed era come se l’avessi scritto anche un po’ io, ma credo ogni donna in generale. È un testo molto al femminile. Per noi donne è più difficile essere affermate in questa società contorta e questa canzone è come un incoraggiamento a tutte quelle donne che si sono sentite annullate, sorpassate, calpestate con prepotenza solo perché magari non sono stati riconosciuti i loro meriti. Dobbiamo ricordarcelo chi siamo e quanto siamo state forti. Ecco, l’intento di questo singolo è proprio questo.

Il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme di musica streaming.