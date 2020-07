La campagna ‘8 X mille’ alla Chiesa fa tappa a Ladispoli - Terzo Binario News

Del Centro Servizi per la marginalità SS. Mario, Marta e figli di Ladispoli, riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Quest’anno la campagna ‘8 X mille’ in favore della Chiesa cattolica fa tappa a Ladispoli, alle porte di Roma, per raccontare la realtà del ‘Centro Servizi per la marginalità SS.Mario, Marta e figli’, un’opera-segno diocesana aperta nella città con il più alto numero di migranti del Lazio, dove sono rappresentate circa l’80 percento delle nazioni del pianeta, seppure in piccole comunità. In una diocesi stretta tra Bracciano e il nord di Roma, il Centro rappresenta un porto per gli ultimi con un servizio di mensa diurna, docce, distribuzione di abiti e coperte, un ambulatorio odontoiatrico e medico, con distribuzione di medicinali.

Disponibile sia sul sito 8xmille.it che nel relativo canale YouTube un video racconta attraverso la testimonianza della direttrice, dei volontari e degli ospiti questo progetto che offre risposte concrete ai bisogni di tanti nel segno della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

L’impegno dei volontari è anche al centro della campagna social L’amore non si è fermato, composta da filmati girati dagli stessi operatori dei progetti, per spiegare come hanno affrontato questa emergenza. Il centro, come si vede nel breve video, anche durante i giorni difficili del lockdown ha assicurato la continuità del servizio con la preparazione di pasti da asporto per gli assistiti.