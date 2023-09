La Califano plaude il Singita: “Eccellenza di Fiumicino, orgoglio del territorio in Italia e all’estero” • Terzo Binario News

Voglio inviare a tutto lo staff del Singita Miracle Beach i miei complimenti per il prestigiosissimo risultato raggiunto.

Da sempre eccellenza del nostro territorio è ormai da anni un punto di riferimento imprenditoriale capace di fare turismo di qualità.

Attività come queste non possono che dare lustro a Fiumicino e a tutto il Lazio in Italia e anche all’estero.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano