La Califano: "Oltre un milione di euro per gli impianti delle palazzine Ater di Fiumicino" - Terzo Binario News

“Come Regione Lazio abbiamo stanziato un ulteriore importante finanziamento di oltre 1 milione e 200mila euro per avviare un nuovo programma di interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di messa a norma e sostituzione degli impianti nelle palazzine Ater di Fiumicino.

Centocinquantamila euro per il complesso che si trova sul Lungomare della Salute, 85mila per quelle di via Oder e di 1 milione per quelle di via Porto Claudio. La parte cospicua comprenderà proprio queste ultime.

L’intervento consiste nell’ammodernamento degli stabili, la coibentazione degli esterni, l’impermeabilizzazione delle coperture, la realizzazione di un impianto solare, la sostituzione dei condizionatori esterni. E ancora il rifacimento dei tratti fognari e della rete di adduzione delle acque, la realizzazione di orti urbani e di un impianto di innaffiamento con vasche di accumulo delle acque piovane e di alcune alberature.

Un segnale importante, dopo anni di abbandono. Un ringraziamento va alla giunta regionale e all’assessore Valeriani per il grande lavoro che stanno portando avanti nell’accogliere le istanze che arrivano da territori importanti come Fiumicino”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano