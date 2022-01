La Califano: "Lo stop al ponte della Scafa rende obbligatorio l'investimento su quello di Dragona" - Terzo Binario News

Le indiscrezioni stampa, riportate da Canale 10, che parlano del definitivo stop al progetto del Nuovo Ponte della Scafa a seguito del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord nella conferenza dei servizi, rendono ormai non più prorogabile l’investimento sul Ponte di Dragona, tra la via del Mare e via Portuense.

Per questo ho presentato una mozione che impregna il Presidente della Regione Lazio e l’Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità, ad approfondire e valutare la proposta di realizzazione del Ponte di Dragona. Un’opera fondamentale, prevista peraltro nel piano regolatore del Comune di Roma, che permetterebbe di alleggerire in maniera importante il flusso di traffico sul Ponte della Scafa e avere un ulteriore collegamento tra le due sponde del Tevere.

Oggi infatti il Ponte della Scafa è l’unico accesso al X Municipio. Con questo nuovo attraversamento potremmo collegare le zone di Acilia e Dragona con la Fiera di Roma e Parco Leonardo.

Il documento chiede anche che venga attivato un Tavolo di collaborazione interistituzionale con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di Roma Capitale, della Città di Fiumicino, di Anas e di tutti quegli enti competenti in tale infrastruttura. All’interno del quale esaminare la possibilità di inserire il finanziamento del Ponte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un ringraziamento va al collega Devid Porrello per aver sottoscritto la mozione.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano