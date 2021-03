La Califano contro la delegata no vax di Civitavecchia: "Propina fesserie" - Terzo Binario News

“I vaccini sono l’unico rimedio per uscire da questa immensa crisi sanitaria ed economica che miete quotidianamente vittime e sta debilitando il nostro sistema produttivo. Non lo dico io, lo dice la scienza. Lo dicono i dati, quelli inconfutabili.

Le affermazioni no vax della neo delegata del sindaco di Civitavecchia apparse sul suo profilo Facebook sono non solo fuori luogo ma irrispettose e dannose. Qui non si tratta del giudizio di un cittadino, ma della presa di posizione di un amministratore pubblico che ha l’obbligo di non diffondere fesserie che rischiano di ingenerare dubbi e perplessità e dare ossigeno alle sciocchezze che circolano in rete.

Per questo mi unisco all’appello del Partito Democratico di Civitavecchia chiedendo al sindaco Tedesco, che peraltro è responsabile della salute dei propri cittadini, di ritirare immediatamente le deleghe alla signora in questione. La quale non contenta posta a ripetizioni immagini e slogan di chiara ispirazione fascista e frasi contro senzatetto e persone in difficoltà.

Uno spettacolo davvero indecoroso per chi dovrebbe rappresentare le istituzioni e non farsi portavoce di ideologie incommentabili.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano