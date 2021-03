La Califano: "Bene la spinta di Astorre sui porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta" - Terzo Binario News

“Non posso che essere pienamente d’accordo e fare mia la proposta del Senatore Bruno Astorre per inserire nell’agenda del Governo un serio piano di rilancio dei porti del Lazio, Civitavecchia in primis, che rappresenta per l’economia della nostra Regione e del Paese un punto di riferimento centrale per quanto riguarda il comparto logistico e crocieristico oltre ad essere un polo occupazionale di enorme importanza.

Vista la crisi del settore turistico credo sia assolutamente prioritario dare al molo di Civitavecchia una prevalenza commerciale. E la Darsene Energetica Grandi Masse, come ha giustamente sottolineato Astorre, sarebbe la giusta opportunità. Tutto questo senza dimenticare il progetto su Fiumicino e il porto di Gaeta che rappresenterebbero il giusto connubio per creare nel Lazio un sistema portuale di primissimo piano non sono in Italia ma in Europa”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano