La Buona Destra sbarca a Tarquinia - Terzo Binario News

Nasce il Comitato Buona Destra a Tarquinia.

” Siamo una nuova realtà politica in forte espansione e gli incontri sul territorio ci hanno fatto comprendere il ruolo alternativo che ricopriamo – dichiara Fabrizio Fratini dirigente della Buona Destra – la città di Tarquinia, perno culturale e turistico a livello internazionale, ha bisogno di un rilancio su questi temi e sull’ambiente.

Porteremo le nostre idee e i nostri progetti per un rilancio politico efficace cercando di coinvolgere in modo significativo i giovani e l’associazionismo in generale, volano determinante per la collettività.