La Blue in the Face riparte senza pubblico con La Lunga Prova - Terzo Binario News

Enrico Maria Falconi nell’annunciare il nuovo progetto a cura della Blue in the Face: “Lo Spettacolo dal Vivo senza Pubblico è Tea… Le Prove online con il Pubblico è Teatro! E così abbiamo inventato il primo cartellone delle Prove Teatrali.

Il Pubblico entra nella Compagnia Teatrale, partecipa, dice la sua, chiede e segue il copione. Un modo per stare insieme con il Teatro proprio quando il Teatro non si può fare! Un esercizio di cultura e socialità. Un modo per sostenere attivamente la macchina Teatrale”.

Qui di seguito, il calendario degli appuntamenti (sempre dalle ore 21,00):

Lunedì: Anima Bianca di G. Manfridi, regia Monica Falconi

Martedì: Il Metodo Cinese di E.M.Falconi , regia di Ramona Gargano & Andrea Standardi

Mercoledì : Il Sapore dei Mandarini, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi

Giovedì: Piccola Città di T. Wilder, regia di Ettore Falzetti

Venerdì: A piedi nudi nel parco di N. Simon, regia di Patrizio De Paolis

Sabato: pausa

Domenica: Erano Tutti Miei Figli di A. Miller, regia di Enrico Maria Falconi

Proposti dunque sei spettacoli tutti da vivere. Per farlo, basterà collegarsi al sito www.produzionidalbasso.com e cliccare “La Lunga Prova” e qualora voleste esserne sostenitori attivi, recepire le relative info tramite il link: https://sostieni.link/27226