La Blue in The Face al polo Culturale di Tolfa con L’Estate di San Lorenzo - Terzo Binario News

La Blue in the Face di Civitavecchia torna sulle scene con una commedia

dal sapore retrò che racconta la storia divertente – ed allo stesso

tempo commovente – di una famiglia, sullo sfondo della Roma degli anni

’40, durante il bombardamento del quartiere San Lorenzo. “Una famiglia

composta da personaggi unici ed indimenticabili che, con le loro

vicissitudini, descrivono uno spaccato di un’Italia lontana ma mai persa

del tutto. Valori, emozioni, lavoro, amore tutto intrecciato in un

perfetto connubio di risata ed emozioni che preannuncia di coinvolgere

il pubblico fino alla fine”.

L’Estate di San Lorenzo – Una storia italiana (soggetto e sceneggiatura di Enrico Maria Falconi) si avvarrà della collaborazione di Step Media Entertainment, Claudio Monzio

Compagnoni (che lo affiancherà in regia) e Andrea Leone. Nel

Cast, oltre al citato attore-regista: Stefano Scaramuzzino, Ramona

Gargano, Martina Valentini Marinaz, Claudio Scaramuzzino ed Ester Botta.

Costumi di Simone Luciani. Scenografia a cura di Luca Garramone del

Laboratorio Scenografico BITF del Carcere di Aurelia. Luci e fonica di

Luca Bertolo.

Appuntamento a sabato 18 luglio ale 21, presso il Polo

Culturale di Tolfa. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, si svolgerà nel

pieno rispetto della normativa anti-Covid-19. Dalla Compagnia si

ringrazia il Comune di Tolfa .