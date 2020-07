La Biblioteca Impastato di Ladispoli chiude dal 10 al 21 agosto - Terzo Binario News

La Biblioteca comunale “Peppino Impastato” sarà chiusa al pubblico dal 10 al 21 agosto. Attualmente la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per il servizio di consegna e restituzione dei #testi all’utenza.

I cittadini interessati possono visionare i #libri sul catalogo on Line (Sebina You – Catalogo Digitale della biblioteca e del Sistema bibliotecario ceretano sabatino), al seguente link: opac.regione.lazio.it/sebinaopac/.do, e prenotarli esclusivamente via mail all’indirizzo: biblioteca@ comunediladispoli.it o richiesti telefonicamente al numero 06/ 99231672.

Per accedere al portale Sebina You, gli utenti potranno utilizzare le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione in biblioteca, e visionare i testi disponibili. Gli utenti possono ritirare e consegnare i testi desiderati, muniti di guanti e mascherina, esclusivamente previo appuntamento.