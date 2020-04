La Biblioteca Express di Tolfa è un successo - Terzo Binario News

Subito 70 richieste al primo giorno di attivazione del servizio

Ottima partenza a Tolfa per il servizio “Biblioteca Express”, attivato oggi dalla Biblioteca comunale con l’obiettivo di invitare alla lettura i cittadini e riprendere il rapporto con gli utenti che si era interrotto con l’emergenza Covid. Nella prima giornata sono giunte al Polo Culturale oltre 70 richieste di libri, segno del grande interesse dei cittadini per la lettura e per l’idea innovativa: tra queste molte le chiamate di persone che non sono solite frequentare la struttura culturale.

Il servizio di consegna libri a domicilio è stato ideato dagli operatori di “TAITLE Ingegno Multiforme”, che gestiscono i servizi culturali del Polo, di concerto con il Comune di Tolfa. Ogni mercoledì è possibile prenotare da uno a tre libri scegliendo tra i titoli che verranno proposti settimanalmente sul sito www.poloculturaletolfa.it e telefonando al numero 0766.92127 dalle 10 alle 13. La consegna sarà effettuata a domicilio grazie alla disponibilità della Protezione Civile. I libri prenotati saranno consegnati all’ interno di buste rispettando le norme di sicurezza previste e potranno essere restituiti solo alla riapertura ufficiale della biblioteca.

“Un modo per invogliare i cittadini alla lettura – affermano da TAITLE – e invogliarli a restare a casa, ma con il libro giusto”. “Siamo contenti – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Cristiano Dionisi – delle tante richieste ricevute: a Tolfa la cultura vuole continuare ad essere al centro della quotidianità anche durante questa difficile fase di distanziamento sociale. Grazie a Taitle e alla Prociv per la collaborazione”.