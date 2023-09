La Biblioteca di Cerveteri piange la scomparsa di Agnese Mura • Terzo Binario News

Come comunicato questa mattina attraverso il necrologio, Cerveteri è in lutto per la scomparsa di Agnese Mura, storica dipendente comunale di Cerveteri venuta a mancare all’ età di 68anni.

La ricordano con affetto, le colleghe della Biblioteca comunale Nilde Iotti, che affidano ai social un toccante messaggio:

Ciao Agnese.

Hai lavorato in biblioteca per un breve periodo, dopo tanti anni di onorato lavoro svolto da ragioniera nel servizio finanziario del nostro Ente.

Vogliamo ricordarti così, quando preparavi a Natale i doni per i piccoli utenti della nostra biblioteca.

Questo rappresentava per te un periodo speciale e speriamo che un posto speciale ti sia riservato adesso.

La Biblioteca comunale Nilde Iotti – Le colleghe