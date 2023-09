La Biblioteca comunale di Ladispoli avvia “Mindfulness”, un ciclo di incontri per bambini e adulti • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che la Biblioteca nel mese di settembre inaugura un ciclo di appuntamenti, rivolti a bambini ed adulti, di introduzione e conoscenza della Mindfulness, che significa letteralmente “piena consapevolezza di sé prestando attenzione alla realtà nel momento presente, in maniera oggettiva e distaccata e, soprattutto, non giudicante”.

Praticare la mindfulness significa quindi imparare ad orientare la propria attenzione, in modo intenzionale, su ciò che accade dentro e fuori di sé, momento dopo momento e senza giudizio: un processo che, attraverso l’utilizzo di alcune tecniche di meditazione, guida l’individuo verso la consapevolezza di sé stesso, dei propri pensieri, delle proprie sensazioni e della realtà che lo circonda. Gli incontri/laboratori sono organizzati da Aperta Parentesi e saranno tenuti dalla psicologa Antonietta Bruzzese, che introdurrà il pubblico alla scoperta di questa pratica attraverso diversi momenti di conoscenza e brevi pratiche di meditazione. Il primo laboratorio Che tempo fa dentro di me è rivolto ai bambini tra i 6 e gli 8 anni e si terrà martedì 19 settembre alle ore 16:45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca: attraverso la lettura di una storia che parla di emozioni represse, i piccoli partecipanti saranno invitati a riflettere sull’importanza di riconoscere le varie sfumature del proprio mondo interiore e a saperle condividerle con gli adulti di riferimento; rispondendo alla domanda “come mi sento in questo momento?” saranno guidati in brevi pratiche di meditazione e verrà proposto loro di costruire uno strumento utile a definire il proprio meteo interiore.

La mindfulness applicata in età evolutiva può sostenere i bambini, anche con difficoltà, a diventare consapevoli di sé stessi e delle proprie emozioni e ad imparare a prestare attenzione agli altri, favorendo lo sviluppo di abilità sociali ed emotive. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.