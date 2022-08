La Belardinelli: "Per Cerveteri serve la Consulta dello Sport" • Terzo Binario News

“Coerentemente con il nostro modo di intendere l’opposizione, nell’ottica di uno spirito collaborativo e soprattutto propositivo, abbiamo protocollato una mozione per chiedere l’istituzione della Consulta dello Sport come elemento di raccordo tra l’amministrazione comunale, le associazioni e/o società sportive presenti sul territorio, al fine di promuovere la cultura dello sport, valorizzare l’esperienza e l’impegno sportivo, educativo e sociale delle associazioni e le loro attività con il sostegno del Comune.

Con la mozione chiediamo anche l’istituzione della Festa annuale dello Sport, occasione in cui saranno premiati gli atleti locali che si sono distinti nelle varie discipline sportive.

Vogliamo sperare che la nostra mozione verrà accolta favorevolmente dalla maggioranza come primo passo per gettare le basi di una collaborazione utile allo sviluppo della pratica sportiva sul territorio e per la diffusione dei valori dello sport, nonché per la valorizzazione degli eventi sportivi come momenti di socializzazione e di promozione e sviluppo economico del territorio”.

Anna Lisa Belardinelli

Guanluca Paolacci

Vilma Pavin

Luca Piergentili