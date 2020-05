La Befani replica a Settanni: "Parli di bolscevismo a chi è attaccato a un respiratore" - Terzo Binario News

Intervento della consigliera di maggioranza di Santa Marinella all’esponente dell’opposizione

“Il consigliere Francesco Settanni è il tipico rappresentante di un partito allo sbando. Il Movimento 5 Stelle cerca visibilità attraverso la polemica e così fa Settanni, cerca di acquistare aderenti sollevando polvere e lanciando messaggi senza consistenza e così fa Settanni, addita e accusa gli altri ma non fa nulla per tutelare la cittadinanza e così fa Settanni.

Un esempio calzante è il fiume in piena che da solo sta agitando il consigliere grillino, quando accusa l’amministrazione comunale ed in prima persona il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei di voler attentare alle libertà individuali imponendo l’uso della mascherina anche nei luoghi aperti, parla di ordinanze approssimative e pasticciate ma non conosce l’uso dei termini che invece spande a piene mani. Sarebbe opportuno che andasse a fare un profondo discorso sulle libertà individuali ad una persona che sia costretta a letto, attaccata ad un respiratore artificiale perché aggredita dal CoViD19, oppure intavolasse un’ardita discussione con i congiunti di qualche persona deceduta senza nemmeno il conforto dei parenti.

Comprendo che Settanni non abbia esigenze di ricollocazione in un mercato del lavoro che ha subito una crisi epocale per causa della pandemia e quindi non patirà la trasformazione delle esigenze e degli interventi che tutti temiamo ma sicuramente le libertà personali di Settanni, come dei cittadini di Santa Marinella non possono considerarsi lese dall’indossare una mascherina. L’amministrazione comunale ne ha distribuite a tutti i cittadini, il Governo nazionale, nel quale partecipa anche il partito di Settanni, ha imposto il prezzo di vendita ad una misura ritenuta alla portata di tutti e sta rifornendo chi le dovrà distribuire. Cercare di aggredire la libertà di determinazione e le scelte di tipo cautelare e sanitario di un’amministrazione comunale che è riuscita, anche con lo sforzo di tutti i cittadini, a contenere il diffondersi di una malattia che in altri contesti ha causato una vera e propria strage, è fare demagogia, impegnare il proprio tempo in facile populismo, trascurare gli interessi collettivi per conquistare quella visibilità che non si riesce ad ottenere con le azioni e le buone pratiche.

Sappia Settanni che l’obbligo della mascherina è imposto da un’ordinanza della regione Lazio e che questa Amministrazione Comunale ha anticipato tale ordinanza perché è attenta alla salute di tutti i suoi cittadini. Sappia Settanni che i diritti e le libertà civili sono un’altra cosa, che proprio per la tutela che anche l’amministrazione comunale offrire alle libertà di tutti lui ancora la possibilità democratica di parlare e dire quello che vuole. Sicuramente non ha il diritto di raccontare cose non vere e confondere ancora di più i suoi concittadini con dichiarazioni non vere e prive di senso pratico e rigore scientifico”.

Patrizia Befani, consigliere comunale di Santa Marinella