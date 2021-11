La Bcc conferma la fiducia nel premio letterario Città di Ladispoli - Terzo Binario News

Anche l’edizione 2021 del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” vedrà la Bcc – Banca di Credito Cooperativo a fianco degli organizzatori.

“Confermata anche per la 10a edizione del Premio – spiega il Presidente di Giuria, Francesca Lazzeri – la presenza dell’istituto di credito di via Flavia che ci sosterrà nel premio speciale “Bcc per i giovani”, un premio che testimonia l’attenzione del Comitato per le iniziative di qualità e spessore, ma soprattutto sostiene ed incoraggia gli scrittori in erba nel difficile mondo dell’editoria.” Il connubio “Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli” / Bcc – Banca di Credito Cooperativo è iniziato nel 2019 con il premio speciale “Bcc per i giovani” che ha portato la filiale di Ladispoli delle Bcc a premiare, Nicoletta Fanuele autrice di “Tutto l’amore che serve”, ritenuta dagli addetti ai lavori tra i 30 migliori millenials d’Italia, riconoscimento avuto nel Myllenial Award 2019 e a Chiara Margarito “Poesie e fiabe incantate”, undicenne pugliese già al suo primo libro edito.

Nel 2020 l’ambito riconoscimento è andato ad Alessandra Cinardi per “Vita e la Piramide Occulta” e a Danilo Catalani, autore de “Gli imperseguibili”. “La Giuria è già al lavoro – conclude Francesca Lazzeri – l’8 dicembre prossimo ci sarà la premiazione ed anche quest’anno il lavoro si annuncia per nulla facile. Tante le opere in concorso di grande qualità.”