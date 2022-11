La banda Ponchielli celebra Santa Cecilia a Civitavecchia con un concerto nella sala Giovanni Paolo II • Terzo Binario News

Sabato 26 novembre 2022 alle ore 18 presso la sala Giovanni Paolo II in via Guglielmotti 12, si terrà il tradizionale concerto di Santa Cecilia, Patrona della Musica. Ad esibirsi la banda musicale Ponchielli che presenterà al pubblico un repertorio vario che spazierà dalla musica sinfonica a brani originali per banda.

Quest’anno la ricorrenza della Santa Patrona ha un sapore particolare per alcuni musicisti della banda, infatti il maestro Feoli, Luigi De Fazi, Sandro Mammola, Pasquale De Gennaro e Francesco Gobbi taglieranno il traguardo dei 50 anni di attività bandistica, un esempio da eseguire per i giovani musicisti della banda.

Ringraziamo il parroco della cattedrale Mons. Cono Firringa e ricordiamo che l’ingresso è libero.