La banda musicale si compone anche a Santa Marinella - Terzo Binario News

“Santa Marinella ha la sua Banda Musicale. Era uno dei miei obiettivi e grazie al lavoro svolto dalla consigliera comunale Maura Chegia siamo riusciti a portare a compimento anche questa iniziativa.

Ieri infatti l’amministrazione comunale di Santa Marinella con la firma di una convezione ha finalmente formalizzato la costituzione ufficiale del corpo bandistico “Città di Santa Marinella” con la banda musicale ‘Uniti per la musica”.

Il pubblico aveva potuto già apprezzare nei mesi precedenti il grande talento degli oltre trenta musicisti che compongono per ora la banda che si è esibita nella sua primissima uscita sul territorio già in occasione della festa della Repubblica dello scorso 2 giugno.

A questa prima presentazione si sono succeduti altri eventi di enorme successo: la banda infatti si è esibita per ben due volte nel corso della stagione estiva sul palco del Castello di Santa Severa regalando al pubblico due concerti di grandissimo valore proponendo brani celebri e colonne sonore di capolavori cinematografici.

Il prossimo appuntamento con la nuova banda di Santa Marinella è in programma per sabato 2 ottobre per la commemorazione delle vittime dell’alluvione del 1981 per dare più solennità ad una cerimonia che si svolge a 40 anni esatti da quella tragica calamità.

A seguire i musicisti raggiungeranno la scuola media Carducci e saluteranno con le loro note anche l’inaugurazione della nuova palestra. Come la consigliera Chegia, che con grande impegno ha seguito anche tutto l’iter burocratico che ha portato alla costituzione del gruppo bandistico comunale, siamo certi che anche queste due nuove esibizioni saranno molto apprezzate e avremo modo di godere di questa presenza ad ogni ricorrenza istituzionale.

Sono certo che la città apprezzerà molto la costituzione della banda, ottimo strumento di coesione e simbolo di una comunità”.

Pietro Tidei