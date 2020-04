La Asl Roma 4 rassicura: "Più positivi a Ladispoli, Civitavecchia, Bracciano, Anguillara ma sono persone già in isolamento" - Terzo Binario News

“Attive le postazioni drive in”

“Sono pervenute in queste ultime ore molte domande preoccupate da parte dei cittadini che hanno riscontrato un aumento dei casi sul territorio della Asl Roma 4, in particolare per i comuni di Ladispoli, Civitavecchia, Bracciano, Anguillara. Tale aumento è dovuto alla comunicazione degli esiti relativi ai tamponi eseguiti nell’ultima settimana.

E’ da precisare, al fine di rassicurare la popolazione, che i tamponi sono stati effettuati a persone che erano già state mese sotto sorveglianza da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl, ed erano quindi già in isolamento, non rappresentando quindi per la comunità una reale minaccia. La Asl ha rafforzato l’esecuzione dei tamponi con alcune postazioni territoriali attraverso cui si svolge il tampone con la modalità “drive-in” eseguendo il test direttamente in macchina.

Sono già attive le postazioni al Porto di Civitavecchia, a Capena, e a Bracciano nella vecchia camera calda del Pronto Soccorso. A Ladispoli la postazione verrà attivata appena sarà montata la tenda del 118″.

Asl Roma 4