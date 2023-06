La Asl di Viterbo vicina alle persone con disabilità gravissima e ai loro caregiver • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Tarquinia, capofila del Distretto sociale VT/2 di cui fanno parte i comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Monte Romano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro e Tessennano, invitano la cittadinanza a partecipare al primo incontro relativo all’attivazione degli interventi a sostegno del “caregiver familiare” di utenti in situazioni di disabilità gravissima,

in attuazione delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 08/06/2021.

Nello specifico tali attività riguarderanno gli interventi di seguito specificati:

a. Informazione base sulle procedure per l’accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il “caregiver familiare”.

b. Formazione al “caregiver familiare” riconosciuto dai servizi per accrescere la consapevolezza del ruolo e facilitare la gestione dello stress e delle situazioni di emergenza.

d. 1. Sollievo programmato:

accoglienza temporanea dell’assistito in struttura residenziale o semi-residenziale;

sollievo a domicilio per consentire al caregiver familiare momenti di pausa;

sostituzioni domiciliari di sollievo in casi di assenza prolungata del caregiver familiare per motivi

clinici o in situazioni di particolare necessità rimesse alla valutazione esclusiva dei

competenti servizi territoriali;

d. 2. Sollievo in emergenza:

eventi non programmabili;

familiare” nella gestione di emergenze e criticità;

e. Ascolto e supporto psicologico relazionale attraverso la programmazione di incontri, individuali o di gruppo, a cadenza periodica, per offrire al “caregiver familiare” ascolto e consulenza psicologica.

f. Sostegno di gruppo:

iniziative per contrastare l’isolamento sociale (momenti ricreativi, vacanze, week end sollievo);

iniziative di promozione del benessere fisico e mentale

iniziative legate a specifiche patologie che, per la loro complessità, comportano un maggiore impatto.

L’incontro si svolgerà il 15 giugno alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, come da locandina allegata.