La Academy Ladispoli impatta con la Nuova Florida ma resta ultima - Terzo Binario News

Pari stretto, un verdetto che per quello visto in campo è giusto, ma non per la classifica del Ladispoli che rimane fanalino di coda del girone.

Contro il Nuovo Florida i rossoblù non vanno oltre il pari e rimangono a 12 punti ancora in corsa per la salvezza. E’ stata una gara equilibrata, povera di occasioni e molto intensa dal punto di vista agonistico. Doveva vincere il Ladispoli, ma deve rimandare il primo successo del 2020. La squadra di Zeoli rimane all’ultimo posto della graduatoria e nella prima giornata di ritorno non riesce a trovare il successo. In campo si è vista una squadra combattiva, ma poco incisiva in fase realizzativa. Sono mancate le occasioni davanti alla porta avversaria , è mancata la vittoria che avrebbe risollevato nel morale e nella classifica la squadra visto che le dirette rivali si sono fermate . Ora la compagine tirrenica è chiamata nella trasferta campana contro la Turris prima della classe. Serve un’impresa domenica, un guizzo di orgoglio per riprendere la corsa verso la salvezza.