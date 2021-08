La 11enne Alessandra De Vellis vince “Cantando sotto la Rocca” a Tolfa - Terzo Binario News

E’ stata la concorrente più giovane la vincitrice di “Cantando sotto la Rocca”, sabato 14 agosto a Tolfa.

Alessandra De Vellis ha 11 anni, gli stessi della competizione canora organizzata dall’associazione banda “Giuseppe Verdi” nell’ambito della tradizionale Festa della musica, giunta alla sua 28esima edizione.

Dopo essere stata giudicata la migliore nella sua categoria in cui si era confrontata con Aurora Romitelli, di un anno più grande, Alessandra ha portato a casa il premio riservato al vincitore assoluto (un microfono professionale, consegnatole dal presidente della “Verdi”, Antonio Pacchiarotti), convincendo ancora di più i giurati con la seconda esecuzione del brano – in inglese, per niente facile – “What a feeling” dal musical “Flashdance”.

Gli altri premi di categoria (oggetti in pelle offerti da Valeria Bartolozzi) sono andati al quattordicenne Filiberto Caprio, unico ragazzo partecipante, che – dopo un problema tecnico nella prima esibizione – ha cantato “La Nuova stella di Broadway”, di Cesare Cremonini, mostrando talento e potenzialità. A vincere nella categoria più numerosa, la over 18, è stata Sonia Corrente, che ha presentato la sua appassionata versione di “Donna”, di Mia Martini. Sul palco, nell’ultimo gruppo, erano salite Elena Trezza, Alessia Barletta, Andrea Nicole Pelliccia, Giorgia Paoli, Patriza Luciotti, Francesca Bomboi.

Lo spettacolo, nell’anfiteatro della villa comunale, ha visto alternarsi con le esibizioni dei concorrenti gli sketches del bravo e simpatico cabarettista Mario Zamma, che fece parte del cast de “Il bagaglino”, diretto da Pingitore. Comicità, imitazioni, canzoni: una carrellata, con parecchi “rewind” su personaggi presi di mira negli anni d’oro del Salone Margherita, che ha divertito gli spettatori. Le sedie e i gradoni dell’anfiteatro si sono riempiti tutti, naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid.

A tenere le fila della serata, il brillante giovane presentatore Alessandro Tagliani che, per la proclamazione dei vincitori, ha chiamato sul palco il direttore artistico del concorso, il maestro Giancarlo Annibali, a capo della giuria composta dai musicisti e docenti Sergio Cozzi e Patrizia Vargas e dalla giornalista Cristiana Vallarino. Invitato per la premiazione anche l’onorevole Alessandro Battilocchio.La tre giorni del Festival della musica aveva visto, venerdì sera, la rappresentazione, tra prosa e musica, di “Don Chisciotte 2.0”, di Gino Saladini. Per concludersi domenica: messa al giardino al mattino e, alle 21.30, concerto d’estate della banda “Verdi”, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio. Sul palco tutti i musicisti, giovani e meno giovani, che per le due sere precedenti hanno lavorato in cucina e ai tavoli per servire ottime grigliate di carne tolfetana e golose frittelle di San Giuseppe.

C.V.