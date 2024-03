L'8 Marzo a Tolfa con la Fidapa: i racconti (e i sapori) delle donne del mondo conquistano il pubblico del teatro Claudio • Terzo Binario News

Le otto protagoniste hanno ripercorso le proprie storie, in chiusura per tutti un variegato buffet etnico

Un pomeriggio davvero emozionante quello vissuto a Tolfa, in occasione dell’8 marzo. La sezione locale della Fidapa Bpw ha voluto celebrare la Giornata invitando un gruppo di donne straniere che vivono nel paese collinare a raccontare le loro storie, dal palco del teatro Claudio.

La manifestazione, presentata dalla giornalista e segretaria Fidapa Cristiana Vallarino, è stata aperta dai saluti della presidente della Fidapa Adriana Adriani che ha ricordato come l’evento sia stato organizzato nello spirito del tema nazionale Fidapa per il triennio in corso “La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Poi ha preso la parola la sindaca (e socia Fidapa) Stefania Bentivoglio che ha riferito i numeri relativi alla presenza delle donne provenienti da vari paesi che hanno la residenza anagrafica a Tolfa, circa 200: la maggiore presenza è quella rumena ma non mancano altre nazionalità.

“Le donne del mondo si raccontano” è entrato nel vivo con la prima protagonista, Zeina el Naccache, originaria del Libano, accompagnata dalla “madrina” Fidapa Rosanna Perfetti. A seguire la vice presidente Fidapa Patrizia Botticelli ha presentato la norvegese Kari Austobo. Poi è stata la volta di Esther Garcia, dal Perù, accompagnata dalla socia Ilia Pomponi e di Beli Ndrecaj, albanese, intervistata dalla past President Fidapa Giuseppina Esposito.

E ancora la rumena Ofelia Berbece la cui madrina è stata la Vallarino, mentre la Botticelli ha poi presentato Flor Flores, peruviana. Adriana Adriani ha introdotto Jasmin Mounisi algerina, mentre, infine, madre e figlia del Kosovo, Cecilia e Amire Lahaj, sono state intervistate da Daniela Cedrani.

Il pubblico della sala, cresciuto man mano durante l’evento, ha ascoltato tante storie diverse: di chi è venuta in Italia e quindi a Tolfa per raggiungere il marito, o per amore di un tolfetano, o ancora per lavoro oppure per vacanza, rimanendo poi affascinata dalla vita di Tolfa. Ci sono stati diversi monenti di commozione, specie da parte di chi è fuggita da paesi in guerra o devastati da gravi crisi economiche come il Kosovo o l’Albania e che è arrivata in Italia attraversando l’Adriatico su un gommone o pagando cifre esorbitanti per poter garantire un viaggio sicuro ai figli piccoli.

Tutte le signore hanno detto di trovarsi benissimo a Tolfa, dove fin da subito sono state accolte con disponibilità e affetto, sentendosi ormai vere tolfetane, pur sempre con un po’ di nostalgia per le proprie famiglie lontane.

Ad intramezzare i racconti sono stati momenti musicali di giovanissime eccellenze tolfetane. Le flautiste formatesi alla scuola di musica della “Verdi” Myriam Della Chiesa, Emma Pierantozzi, Caterina Mari accompagnate da Luigina Sestili e poi la cantante e chitarrista Agnese Morra.

Ad un’altra giovanissima eccellenza tolfetana, Emma Veseli, è stata consegnata, dalla past President Esposito, la borsa di studio e l’attestato di merito Fidapa, per essersi diplomata in terza media, unica in due sezioni, col 10 e lode.

A siglare un’iniziativa davvero riuscita il buffet etnico: oltre a quelli preparati dalle socie Fidapa, il pubblico ha potuto assaggiare piatti cucinati dalle ospiti che si sono sbizzarrite, proponendo colori e sapori di casa loro.

Cri.Val.