L'8 Marzo a Cerveteri è con il calendario di Carlo Grechi in diretta streaming - Terzo Binario News

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna a Cerveteri siamo soliti organizzare iniziative, convegni, appuntamenti che ci ricordassero il profondo significato di questa ricorrenza, troppo spesso legata ad un semplice appuntamento commerciale tra mimose e cioccolatini, ma che in realtà vuole celebrare le conquiste sociali, economiche, politiche e le battaglie che hanno visto le Donne, nel corso della storia, protagoniste per affermare l’uguaglianza e il rispetto dei diritti civili.

Quest’anno la pandemia e le sue conseguenti restrizioni non ci permettono di mantenere vivo il consueto calendario di eventi, ma terremo in ogni caso vive le tradizioni di Cerveteri. Lunedì 8 marzo, alle ore 15:30, in diretta streaming presenteremo il Calendario della Donna di Carlo Grechi e a seguire, sempre sui canali social del Comune, condivideremo alcune letture di Daniela Alibrandi, apprezzata autrice del territorio che omaggerà la figura della Donna attraverso parole davvero toccanti”.

Ad annunciarlo, è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Carlo Grechi è un artista che da anni ci emoziona con la sua pittura, con la sua creatività, in occasione della Giornata Internazionale della Donna – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ognuno di noi avrà in casa, o in ufficio o all’interno del proprio negozio, uno dei calendari che Carlo ha realizzato in tutti questi anni.

Non sarà purtroppo un evento come tutti gli altri anni, ma auspichiamo che anche tramite la diretta sui social network possa essere ampia la partecipazione della nostra città”.