Kitesurfer 59enne di Ladispoli contro un albero: elisoccorso a Marina di San Nicola VIDEO - Terzo Binario News

L’uomo, in codice rosso, trasportato al Gemelli

Un kitesurfer ladispolano di 59 anni è stato trasportato poco fa in codice rosso in elicottero al policlinico Gemelli in seguito alle ferite riportate durante un’uscita.

L’uomo, che frequenta assiduamente la spiaggia di Marina di San Nicola, si è ferito a causa del vento forte.

Secondo i presenti, ha perso il controllo della vela finendo con il busto contro un tronco d’albero. Impatto violentissimo, sicuramente dipeso anche dal vento a 40 nodi che soffia oggi.

Immediati i soccorsi portati da ambulanza e automedica della Heart Life e una volta messo in sicurezza è stato caricato sull’elisoccorso, atterrato su un terreno vicino alla spiaggia sempre a causa del vento.