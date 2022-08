Kimbo, Ciccio e Brady: tre adorabili cani che cercano un po' d'amore • Terzo Binario News

Ci sono creature, che hanno imparato da sempre a “ non occupare troppo spazio nel mondo” . nonostante siano dotati di un anima immensa. Abbandonato in strada attende dietro la grata di un box di cemento. Ecco Kimbo, nella foto grande.

A KIMBO è stata diagnosticata una displasia bilaterale posteriore; ma grazie alle cure specifiche che sta ricevendo, la situazione è molto migliorata: ora va a guinzaglio, a volte fa brevi corsette in area sgambo, dove adora rotolarsi sull’erba.

Malgrado la vita nulla gli abbia mai regalato ha sempre un espressione calma e grata. Taglia grande, circa 35 kg, eta stimata 5 anni, si trova in provincia di Roma, adottabile in tutto il centro e nord Italia previo iter preaffido.

Steriliato , vaccinato, microchippato, leishmania negativo. Giovanna 329 2421255

Ciccio

LUI È CICCIO, 9 ANNI E MEZZO. IL SUO PAPÀ È ORA IN CIELO E LUI NON VOLUTO DA NESSUNO È FINITO IN CANILE.

Ciccio andava ogni giorno al cimitero a trovare quella persona a cui lui

ha voluto molto bene ma probabilmente dava fastidio, al punto che

qualcuno ha deciso che avrebbe dovuto passare la sua vecchiaia in un box.

Ecco che fine fanno i cani di cui non importa nulla a nessuno, cani che

purtroppo se perdono la “loro” persona perdono tutto.

Fino a qualche mese fa Ciccio era felice, ora è tristissimo.

A poco è servito provare a tirarlo su, lui ha perso totalmente il suo

punto di riferimento e la sua libertà e queste foto sono la sua unica

possibilità.

Cerchiamo per Ciccio una persona disposta ad aprirgli il proprio cuore e

un piccolo angolino della propria vita per far sì che lui possa

ritornare a sorridere. Ciccio è buonissimo con le persone.

Compatibile con le cagnoline femmine. Ha 9 anni e mezzo ed è una taglia media.

Si trova in sicilia e si affida in tutta Italia per una buona adozione.

Per adottarlo scriveteci via mail a: unacucciaperte@gmail.com oppure SOLO whatsapp al: 327 1841443.

Brady

BRADY 6 ANNI TAGLIA MEDIA GRANDE. NATO NEL 2015. IN CANILE DAL 2018

Quando sono entrata nel suo box a differenza degli altri che sono scappati terrorizzati lui mi si è buttato addosso…mi ha abbracciato…voleva solo le mie coccole…Forse aveva una famiglia che poi lo ha buttato in strada.

Non ho potuto portarlo via con me. Quando ha capito che lo avrei lasciato lì credo di averlo visto piangere, i suoi occhi sono cambiati.

Brady ha davvero bisogno di una famiglia speciale che lo inondi d’amore.

Compatibile con altri cani sia maschi che femmine.

Adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137