"Kilometro Zero", progetto di cucina in tv attuato a Ladispoli - Terzo Binario News

Tutto pronto per la nascita del nuovo progetto “Kilometro Zero”, il nuovo format televisivo dedicato alla cucina e al territorio.

“Iniziate le riprese presso l’agriturismo Torre Flavia – spiega l’assessore al commercio, attività produttive e comunicazione, Francesca Lazzeri – grazie al consigliere Daniela Marongiu la troupe del regista Giovanni Coi è arrivata qui a Ladispoli e racconterà molto della nostra campagna, dei suoi prodotti e della nostra cucina.

Un progetto nuovo che è piaciuto molto anche agli operatori del nostro mercato giornaliero, ovvero Pescheria Acqua Pazza, Salumeria del Mercato, azienda agricola Paolacci e Casale Cento Corvi che – conclude l’assessore Lazzeri – si sono messi subito a disposizione per reperire le materie prime da portare in cucina, aiutando così la squadra per l’ottima riuscita delle riprese tv”.