Ketty, una cucciola di un anno pronta a dare amore a chi la accoglierà • Terzo Binario News

Associazione Una Luce Fuori Dal Lager, Rifugio ad Uboldo ( va ) Siamo alle porte di Milano Sito web : www.canilisaronno.com



Presso il nostro rifugio è ospite KETTY , una cagnolina dolcissima , Mix segugio francese, nata il 02/12 /2021 , per cui è una cucciola di nemmeno 1 anno , taglia media ,pelo raso .

Equilibrata , gentile , carina, cammina in passeggiata al guinzaglio , ottima e bella la sua energia, è sterilizzata e sana .

viene affidata in Lombardia come membro della famiglia.



Mandare messaggio sms, whatasp di presentazione al 3381658329 oppure 3339521373

Mail : canilisaronno@gmail.com

Pubblicato lunedì, 28 Novembre 2022 @ 07:28:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA