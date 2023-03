Judo al Pala Sorbo di Ladispoli: il 16enne Roberto Bedini qualificato per gli Italiani • Terzo Binario News

“Sabato 4 e Domenica 5 marzo 2023 si sono svolte a Ladispoli, presso il Palazzetto dello sport intitolato al prof. Sorbo, alcune rilevanti gare di judo, organizzate dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) in collaborazione con il Comune di Ladispoli e con l’Associazione Sportiva “Educazione Judo Ladispoli”, del maestro Pier Carlo Fabri, che si allena presso il Centro Sportivo “La Palma”.

Sono circa 900 gli atleti intervenuti nel corso dei due giorni di gare, provenienti da tutto il centro Italia, che hanno garantito un grande successo di pubblico.

Ottima anche l’organizzazione della manifestazione che ha visto in prima linea l’amministrazione comunale, con il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e il Consigliere Comunale Lorena Panzini, delegata al funzionamento del Palazzetto dello Sport.

Di particolare importanza la gara del sabato mattina valida per le qualificazioni interregionali Lazio/Abruzzo al campionato italiano Under 18, che ha visto come protagonista proprio un giovane atleta di Ladispoli, il sedicenne Roberto Bedini, frequentante l’ISIS “G. Di Vittorio” proprio nella nostra cittadina.

Il ragazzo dopo una gara esaltante si è qualificato con successo per le finali del campionato italiano che si svolgeranno a Taranto nei prossimi 18 e 19 marzo 2023.

Doppiamente soddisfatto dunque il maestro Pier Carlo Fabri, sia per l’eccellente riuscita della manifestazione sia per la notevole performance di tutti i suoi atleti, non solo U18 ma anche fanciulli e ragazzi. L’Associazione Sportiva “Educazione Judo Ladispoli” dunque ancora una volta si conferma una realtà importante sul territorio sia per i risultati sportivi ottenuti ma anche per educare e insegnare valori che aiutano a formare le generazioni di domani e renderle persone migliori”.