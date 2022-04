Jovanotti, cartolina oggi da Marina di Cerveteri con Gianni Morandi - Terzo Binario News

“La cartolina di oggi arriva da Marina di Cerveteri la spiaggia degli etruschi! il tirreno regala certi tramonti che non si dimenticano, e quella giornata caldissima alla sera divenne dorata e sul palco arrivò Gianni Morandi e con lui la gioia totale.

Il mare di acqua e il mare di gente che ballavano insieme, immensa figata. Quest’estate il 23 e 24 luglio per due giornate @jovabeachparty a #marinadicerveteri aspettatevi grandi sorprese ma soprattutto la festa più bella del mondo.

In tempi difficili “la festa” serve a connettersi con la forza vitale, per reagire, entrare in uno stato di coscienza diverso, sentirsi vivi. Ci vediamo in giro! #estate2022 #iloveyoubaby #lagrandeavventura

dai social del cantante