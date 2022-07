Jova Beach Party, come arrivare dalla A12: le indicazioni di Autostrade • Terzo Binario News

In occasione del Jova Beach Party che si terrà domani e domenica 23 e 24 luglio a Marina di Cerveteri, Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti itinerari:

– per chi proviene da nord, percorrere la A1 Milano-Napoli, seguire indicazioni per la Diramazione di Roma nord, proseguire sul Grande Raccordo Anulare in direzione Flaminia-Cassia, prendere l’uscita 1 “Aurelia” in direzione Civitavecchia e proseguire sulla SS1 Aurelia fino a Cerveteri; in alternativa, percorrendo la SS1 Aurelia, entrare sulla A12 Roma-Civitavecchia a Torrimpietra, uscire allo svincolo di Santa Marinella oppure di Cerveteri-Ladispoli e proseguire lungo la viabilità ordinaria fino a Marina di Cerveteri.

– per chi proviene da sud, percorrere la A1 Milano-Napoli, seguire indicazioni per la Diramazione di Roma sud, proseguire sul Grande Raccordo Anulare in direzione Aeroporti, prendere l’uscita 30 “Roma-Fiumicino” in direzione Fiumicino, proseguire sulla Roma-Civitavecchia in direzione Civitavecchia, uscire allo svincolo di Santa Marinella oppure di Cerveteri-Ladispoli e proseguire lungo la viabilità ordinaria fino a Marina di Cerveteri.

Per agevolare gli utenti, Autostrade per l’Italia ha previsto inoltre un potenziamento dei presidi e un aggiornamento costante sui pannelli a messaggio variabile e su tutti i canali ufficiali.

Si ricorda inoltre che il parcheggio ufficiale del Jova Beach Party è in via Fontana Morella a Marina di Cerveteri.