Jova Beach Party 2022 a Cerveteri, date ufficiali fra qualche giorno - Terzo Binario News

Biglietti in prenotazione a partire dal 19 novembre alle 15.30 e lancio del nuovo brano Boom

Con l’annuncio del secondo concerto di Jovanotti a Campo di Mare, dopo quello del 2019 – che stavolta peraltro vedrà due date sul Litorale invece di una – adesso si passa alla fase prettamente operativa e organizzativa.

In questo senso, inizia il lavoro che caratterizzò il concerto del 2019 anche se proprio l’esperienza passata tornerà utile in questa edizione.

Intanto al Granarone c’è soddisfazione per un bis nient’affatto scontato. Poi si sta lavorando per strutturare l’evento in un lungomare peraltro sistemato da poco.

“A breve uscirà la delibera ufficiale – afferma il sindaco Alessio Pascucci – mentre le richieste avanzate riguardano alcuni servizi. Fa stare tranquilli il fatto che si tratta di richieste identiche a quelle dell’Etruria Eco Festival”.

La data però ancora non c’è, sebbene da venerdì alle 15.30 inizierà la vendita dei biglietti: “Sì, perché al momento le tappe certe non sono tantissime”. Infatti in porti come Marina di Ravenna si è generata della bagarre proprio per l’annullamento.

“Siamo poi orgogliosi della doppia data, che conferma la fiducia nel bel lavoro di due anni fa. Adesso sotto con l’organizzazione del Jova Beach Party per preparare tutto al meglio” conclude Pascucci.