José Mourinho all'Isola del Pescatore di Santa Severa - Terzo Binario News

Post dal ristorante l’Isola del Pescatore, dove è andato a mangiare il tecnico della Roma José Mourinho.

“Il 28/04/2010 semifinale di ritorno Barcellona-Inter 1:0 , partita sofferta fino al fischio dell’arbitro che manda l’Inter in finale .

Da quel momento Jose Mourinho diventa per me un mito , un eroe , per me e per tutti gli interisti finisce un incubo durato anni !!

Da quel giorno ho sempre sognato d’ incontralo , di vederlo da vicino e ammirare il suo “Carisma “ geniale che lo contraddistingue da qualsiasi altro personaggio del calcio… Auguro a Mourinho di raggiungere quel sogno che i tifosi della Roma aspettano con ansia …. io il mio l’ho già esaudito alla grande Grazie Mister”.

Stefano Quartieri