“Jiox il Sikano”, uscito il primo romanzo storico di Giuseppe Panepinto - Terzo Binario News

Dato alle stampe qualche giorno fa, “Jiox il Sicano” è il primo romanzo storico di Giuseppe Panepinto. L’opera, che è stata edita da “Studio Byblos” (che ne sta curando anche la versione on line), sarà anche il primo de “I Sikani”, una collana di cinque volumi.

Oltre alla prefazione di Alessandro Borghi, il libro vanta anche la collaborazione di Pietro Cozzolino, che ha illustrato la copertina.

Il libro, scritto durante il lockdown dopo anni di studi e approfondimenti, si basa in primis sulla volontà di riscatto di un popolo che si riconosce nel suo eroe. Un eroe che, per amore della sua terra e dei suoi fratelli sicani, non esita ad allearsi con Annibale Magone, il capo dei Cartaginesi.