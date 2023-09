Jeta, dolce cagnolina disabile si merita una casa • Terzo Binario News

Mi chiamo Jeta, vengo dall’Albania e adesso sono nelle Marche..

Sono una cagnolina disabile, mi sono adattata subito al mio carrellino.. peso 17 chili e ho 7 anni circa.. Non ho malattie infettive. Vado d’accordo con tutti, anche con i gatti.. Sono passati diversi anni, tanti appelli per me, ma nessuno si è mai interessato.. Per fare la pipì serve una mamma che mi aiuti premendo la mia vescica.. Per le feci riesco da sola..

Se vorrete che faccia parte della vostra famiglia chiamate , sotto c’è il contatto.

Grazie a chi vorrà divulgare l’appello di Jeta.

*Facciamo conoscere questa meravigliosa creatura. Adottiamo i disabili, loro sono veramente dei cani speciali*

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it