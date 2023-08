"Janare" all'auditorium San Pancrazio: a Tarquinia in scena la stregoneria della Tuscia • Terzo Binario News

Appuntamento venerdì 25 agosto 2023, alle ore 21.30, nell’auditorium San Pancrazio, in via delle Torri 15, a Tarquinia, per vedere l’opera teatrale dal titolo “Janare”, liberamente tratta dal volume “Storia e storie di stregoneria in Tuscia” di Giancarlo Breccola.

A metterla in scena la Compagnia Teatrale “Giorgio Zerbini” di Montefiascone, con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Viterbo. Gli interpreti sono Patrizia Burla, Renzo Burla, Margherita Camicia, Pina Cordovani, Anna Rita Ferretti, Rita Ippoliti, Mauro Mequio, Daniela Paladino, Sabrina Pepponi, Albina Rossi, Elia Santini, Angelo Santoro e Tiziana Sarteani.

Alla regia Anna Rita Ferretti, Albina Rossi e Elia Santini. L’audio e le luci sono curati da Raffrecords, le musiche sono di Raffaela Torrigiani.

L’evento è organizzato da un infaticabile Maurizio Perinu (foto), che da 11 anni, per pura passione e senza fini di lucro, organizza ogni tipo di evento culturale: convegni scientifici e sull’alimentazione sicura con la Regione Lazio, mostre in prestigiosi Palazzi, presentazione di libri sugli Etruschi, concerti ed eventi musicali.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’associazione “Il Cuore di Rosalba” per la lotta contro il cancro.

“La performance teatrale tratta l’argomento del maltrattamento delle donne – dichiara Maurizio Perinu, organizzatore dell’evento – una tematica per la quale sono molto sensibile. Per questo ho deciso di dare una mano a mettere in scena quest’opera anche a Tarquinia.

Ringrazio Pierluigi Zampieri del ristorante “Le Due Orfanelle” per aver sostenuto economicamente l’evento culturale; Franco Pagliaccia, Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Rosalba” che mi chiesto di aiutare questo sodalizio che organizza tanti eventi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori; la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia per aver concesso l’Auditorium e l’Amministrazione Provinciale per il patrocinio concesso.”