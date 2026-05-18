“Itinerari della Salute”, il tour nazionale della Croce Rossa Italiana anche a Ladispoli • Terzo Binario News

Si è svolta sabato 16 maggio in Piazza Rossellini a Ladispoli la tappa di “Itinerari della Salute”, il tour nazionale della Croce Rossa Italiana dedicato alla prevenzione cardiovascolare.

Una cinquantina di cittadini hanno approfittato dell’iniziativa per controllare gratuitamente lo stato del proprio cuore attraverso screening, elettrocardiogrammi e visite effettuate da volontari della Croce Rossa e da un cardiologo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ladispoli, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con controlli della pressione sanguigna, glicemia ed eventuali approfondimenti elettrocardiografici.

L’assessore Daniela Marongiu ha portato i saluti dell’Amministrazione.

La presidente della Croce Rossa di Santa Severa e Santa Marinella, Rosanna Saba, ha espresso grande soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e per la partecipazione dei cittadini, ringraziando il sindaco Alessandro Grando e tutta l’Amministrazione comunale per aver accolto e sostenuto l’iniziativa sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla dottoressa Daniela Latela, biologa e referente tecnica del centro Cerba HealthCare di Ladispoli, e al cardiologo Lorenzo Cristofari per il fondamentale lavoro svolto durante la giornata di prevenzione.

Per la segreteria Salus erano presenti Laura Paciosi e Marialuana Noverino.