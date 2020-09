Itff2020: terza tappa a Santa Marinella - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Dopo aver fatto registrare un bel Sold Out al Castello di Santa Severa, continua il tour dell’ITFF 2020 che venerdì 4 settembre, alle ore 18,30 presso la splendida terrazza della Biblioteca Civica A.Capotosti, di Santa Marinella (RM) SS1 Via Aurelia, 310/B presenterà la sua terza tappa. Impegni molto ravvicinati in questa nona edizione dell’International Tour Film Festival; scelta quasi obbligata dopo i problemi di lockdown causati dal Covid19. L’appuntamento di Santa Marinella presenta il concorso di videopoesia Videoversi che ha visto numerosissime iscrizioni sia di adulti che di studenti”.

“Obiettivo primario del concorso è quello di valorizzare la creatività e promuovere la forma artistica della Poesia, espressa non soltanto attraverso il linguaggio verbale, ma anche quello visivo e sonoro/musicale. Il tema scelto per l’anno 2020 è la Natura: il rapporto uomo-Natura e/o il paesaggio”.

“Anche questo appuntamento si aprirà con la presentazione del libro di Marina Marucci Segreti in Certosa, edito Prospettiva Editrice, che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico e di vendite tappa dopo tappa.A seguire verranno presentate le opere finaliste della sezione Videoversi che saranno proiettate al pubblico e che successivamente saranno catalogate e inserite all’interno del canale tematico “Videoversi” dell’International Tour Film Fest 2020. Alcuni lavori verranno selezionati anche per essere inclusi in una speciale Antologia, edita a cura di “Prospettiva Editrice. Presenta la manifestazione Elisa Tassi”.