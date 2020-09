Itff alla biblioteca di Santa Marinella, Pacchiarotti: "Ancora un tutto esaurito" - Terzo Binario News

La terza tappa della kermesse itinerante si è tenuta nel tardo pomeriggio davanti all’ormai consueto tutto esaurito in una location mozzafiato che ha regalato anche la visione di un tramonto spettacolare.

La manifestazione è iniziata alle ore 18,30 con i saluti di rito della Direttrice della Biblioteca Civica A. Capotosti, Cristina Perini, della Consigliera Comunale Maura Chegia e successivamente del Sindaco Pietro Tidei che ha evidenziato come, anche in questo momento particolare, la cultura sia in grado di dare quella spinta alla ripresa di cui tutti abbiamo bisogno.

A seguire la presentazione del libro Segreti in Certosa di Marina Marucci edito da Prospettiva Editrice, che ha visto il contributo di alcune letture a cura dell’Associazione Le Voci nelle persone di: Maria Bianco al mixer, Marisa e Anna Vittoria Albani con

Adele Cavazzoni alla lettura dei brani.

Un romanzo che è diventato il fil rouge di queste tappe e che sta riscuotendo sempre più successo di pubblico e di vendite. Poi si è passati alla presentazione della sezione VideoVersi, concorso dedicato a studenti e non solo; sono state mandate in video tutte le opere finaliste. Anche questa tappa è stata interamente trasmessa in streaming con numerose visualizzazioni anche dall’estero.

Soddisfatto il patron Piero Pacchiarotti che ha ribadito l’importanza di questa nuova tipologia di manifestazioni sul territorio per superare gli schemi dei troppi festival fotocopia che ormai si svolgono in Italia.